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«Я сам был участником того же», – депутат Госдумы против запрета сериала «Слово пацана»

«Я сам был участником того же», – депутат Госдумы против запрета сериала «Слово пацана»

Депутат Госдумы от «Единой России» Максим Иванов высказался против запрета сериала «Слово пацана». По его мнению, фильм не может оказать заметного влияния на уровень подростковой преступности, а многие молодые люди, воспитанные «улицей», в итоге выросли приличными людьми.

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