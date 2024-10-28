СК проверит детдом под Астраханью после жалоб на побои со стороны директрисы

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главе управления по Астраханской области Ибрагиму Могушкову проверить информацию о нарушении прав воспитанников детского дома «Ручеек» в селе Икряное.
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