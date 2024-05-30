Филиппо: создание Макроном "коалиции инструкторов" станет объявлением войны РФ

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что решение президента Франции Эмманюэля Макрона создать так называемую коалицию западных стран, которые сообща направят военных инструкторов на территорию Украины, будет равносильно объявлению войны России.
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