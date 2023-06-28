Военное обозрение

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Представитель МИД Британии признал, что Запад до сих пор не нашёл легального способа конфисковать замороженные российские активы

Представитель МИД Британии признал, что Запад до сих пор не нашёл легального способа конфисковать замороженные российские активы

Западные страны так и не смогли найти легальный способ конфисковать замороженные российские активы, несмотря на ряд принятых специально для этого законов.

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