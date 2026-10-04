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Татар-информ

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Ушедшая из России компания Volvo зарегистрировала товарный знак

Ушедшая из России компания Volvo зарегистрировала товарный знак

Шведская автомобильная компания Volvo, приостановившая работу в России в 2022 году, зарегистрировала товарный знак на территории страны до декабря 2035 года.

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