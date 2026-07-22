НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Ялтадагы күп катлы йортка пилотсыз очкыч һөҗүм иткәннән соң 350 кешене эвакуацияләгәннәр

Ялтадагы күп катлы йортка Украина Кораллы көчләренең пилотсыз очкычы һөҗүм иткәннән соң 350 кешене эвакуацияләгәннәр, дип хәбәр итә ТАСС агентлыгы Кырым Республикасы башлыгы ярдәмчесе Ольга Курлаевага сылтама белән.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии