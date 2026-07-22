Ялтадагы күп катлы йортка пилотсыз очкыч һөҗүм иткәннән соң 350 кешене эвакуацияләгәннәр

Ялтадагы күп катлы йортка Украина Кораллы көчләренең пилотсыз очкычы һөҗүм иткәннән соң 350 кешене эвакуацияләгәннәр, дип хәбәр итә ТАСС агентлыгы Кырым Республикасы башлыгы ярдәмчесе Ольга Курлаевага сылтама белән.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии