Мощный снегопад доставит неудобств москвичам

эта ночь может побить суточный рекорд осадков 57-летней давности.фото: Киселев Сергей/Агентство «Москва»--> Интенсивный снегопад ожидается в Москве с вечера четверга до утра пятницы, может выпасть около 30% от месячного объёма осадков, заявил 14 декабря ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.