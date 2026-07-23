Депутаты Думы Астраханской области приняли участие в пленарных заседаниях Госдумы

В Государственной Думе прошли отчеты председателей комитетов об их работе по итогам VIII созыва. По поручению спикера регионального парламента Игоря Мартынова в пленарных заседаниях нижней палаты Федерального Собрания РФ в режиме видеоконференц-связи приняли участие первый заместитель председателя областной Думы Виталий Гутман, вице-спикер Олег Петелин, а также сотрудники аппарата.