Приемка парома в Стамбуле дорого обошлась верфи из Шлиссельбурга

Автомобильно-железнодорожный паром, работающий на сжиженном природном газе (СПГ) в рамках проекта CNF19M “Маршал Рокоссовский”, был построен по контракту между ФГУП “Росморпорт” и Невским судостроительным заводом на верфи Kuzey Star в Турции.