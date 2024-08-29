В правительстве обсудили новое средство для контроля за мигрантами

В правительстве на совещании с вице-премьером Татьяной Голиковой Минтруд, Минцифры и ФСБ обсудили новое средство для контроля за мигрантами — реестр контролируемых лиц, пересекших границу России и нарушивших закон.
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