Самое востребованное европейское направление для приморцев закрывается с 1 ноября

Черногория отменяет безвизовый режим для россиян с 1 ноября. До 31 октября граждане России ещё смогут въезжать в страну без визы и находиться там до 30 дней при наличии действующего загранпаспорта или следовать транзитом.
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