Эксперт оценил потери экспортеров в США от пошлин.

Флаги США© Unsplash/Yaroslav Muzychenko Экспортеры в США в ближайшие два года столкнутся с сокращением спроса на свои товары в США - негативное воздействие может достигнуть 600 миллиардов долларов, подсчитал для РИА Новости эксперт по глобальным активам "Эйлер Аналитические технологии" Барри Эрлих.