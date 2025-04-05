Эксперт оценил потери экспортеров в США от пошлин.

Флаги США© Unsplash/Yaroslav Muzychenko Экспортеры в США в ближайшие два года столкнутся с сокращением спроса на свои товары в США - негативное воздействие может достигнуть 600 миллиардов долларов, подсчитал для РИА Новости эксперт по глобальным активам "Эйлер Аналитические технологии" Барри Эрлих.
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