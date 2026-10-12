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Zero Hedge

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China's "Golden September" Stalls: Car Sales Crash 28% As Exports Become Lifeline

China's "Golden September" Stalls: Car Sales Crash 28% As Exports Become Lifeline

China's "Golden September" Stalls: Car Sales Crash 28% As Exports Become Lifeline New data released by the China Passenger Car Association earlier on Monday show that China's peak car-buying season hit the brakes, with September passenger-vehicle retail sales plunging 28% from a year earlier as manufacturers increasingly relied on overseas buyers to cushion soft domestic demand.

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