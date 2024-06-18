Премьера спектакля по повести Пушкина «Метель» прошла в Красногорске

В Красногорске состоялся премьерный показ спектакля «Метель» по одноименной повести Пушкина. Постановку представила Академия кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова в Доме культуры «Подмосковье».
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