Путин высказался о безопасности в новых регионах России

Россия решит все вопросы обеспечения безопасности в новых регионах. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по развитию туризма, на котором также обсуждались планах развития Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.