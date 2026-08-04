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Выручка UFC увеличилась до $535 млн во втором квартале 2026 года

Эндрю Шлеймер, финансовый директор компании TKO Group Holdings, владеющей UFC, рассказал о финансовых показателях промоушена во втором квартале 2026 года.

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