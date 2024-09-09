«Если не устранить причину, село затопит»: жители Ульяновки под Омском боятся, что их дома уйдут под воду.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
«Если не устранить причину, село затопит»: жители Ульяновки под Омском боятся, что их дома уйдут под воду.