Пост Дмитриева о миграционном кризисе в Европе собрал 1 млн просмотров в X

Пост спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главы РФПИ Кирилл Дмитриев в социальной сети X о миграционном кризисе в Европе собрал 1 млн просмотров.
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