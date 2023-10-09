В Steam уже можно сыграть в новую постапокалиптическую игру по «Терминатору» с сюжетом и тремя фракциямиВ Steam неожиданно появилась демоверсия Terminator: Dark Fate — Defiance, тактической стратегии в реальном времени, основанной на фильме 2019 года «Терминатор: Тёмные судьбы».