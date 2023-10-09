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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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В Steam уже можно сыграть в новую постапокалиптическую игру по «Терминатору» с...

В Steam уже можно сыграть в новую постапокалиптическую игру по «Терминатору» с...

В Steam уже можно сыграть в новую постапокалиптическую игру по «Терминатору» с сюжетом и тремя фракциямиВ Steam неожиданно появилась демоверсия Terminator: Dark Fate — Defiance, тактической стратегии в реальном времени, основанной на фильме 2019 года «Терминатор: Тёмные судьбы».

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