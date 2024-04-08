Mediaite: российская пропаганда заразила ядро Республиканской партии через телешоу

Телешоу, транслируемые в США в прайм-тайм на консервативных каналах, заразили часть ядра Республиканской партии российской пропагандой, пишет Mediaite, ссылаясь на слова члена палаты представителей Майкла Маккола.
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