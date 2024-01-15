Сплошная очистка территории освобожденных районов идет по плану

Сплошная очистка территории областей от взрывоопасных предметов – задача, от выполнения которой зависит дальнейшее восстановление социально значимых объектов и объектов инфраструктуры, необходимых для налаживания мирной жизни и хозяйственной деятельности в регионе.
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