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Закон, порядок, государство

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Сплошная очистка территории освобожденных районов идет по плану

Сплошная очистка территории освобожденных районов идет по плану

Сплошная очистка территории областей от взрывоопасных предметов – задача, от выполнения которой зависит дальнейшее восстановление социально значимых объектов и объектов инфраструктуры, необходимых для налаживания мирной жизни и хозяйственной деятельности в регионе.

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