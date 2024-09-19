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Василий Дандыкин о ситуации в Курской области: Безвыходная ситуация

Василий Дандыкин о ситуации в Курской области: Безвыходная ситуация

Военный обозреватель, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин прокомментировал новость о попадании одной из группировок ВСУ в «огневой мешок» в Курской области.

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Комментарии
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Кошмар
А мы их снова уничтожаем. И чем больше укропов в Курской области уничтожим, тем их меньше будет в Покровске и на  других направлениях фронта СВО.
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1 час.
С
Странник
всегда хотел, чтобы иксперты после их прогнозов, получали срок тюремный или  штраф...ибо не..у.й, языком болтать просто так.. неси ответственность за свое словоблудие.
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22 мин.
СК
Сергей К
Так и с самого начала было ясно, что украинская операция очень сомнительная. Ну да, большой шмон навести можно. Но если вспомнить историю, то Наполеон даже и в Москве побывал - и это ему не помогло. А Гитлер стоял под Москвой. И тоже не помогло. А ВСУ и их военачальники и близко не дотягивают до тех великих полководцев и их великих армий...
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6 мин.

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