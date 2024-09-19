Василий Дандыкин о ситуации в Курской области: Безвыходная ситуация

А мы их снова уничтожаем. И чем больше укропов в Курской области уничтожим, тем их меньше будет в Покровске и на других направлениях фронта СВО.

СК

Сергей К

Так и с самого начала было ясно, что украинская операция очень сомнительная. Ну да, большой шмон навести можно. Но если вспомнить историю, то Наполеон даже и в Москве побывал - и это ему не помогло. А Гитлер стоял под Москвой. И тоже не помогло. А ВСУ и их военачальники и близко не дотягивают до тех великих полководцев и их великих армий...