Стоит ли покупать дом у воды? Честные плюсы и минусы

1. Что важно знать покупая дом у воды? Присматривая дом на берегу озера, пруда, реки или другого водоема, важно знать: Высоту склона, рельеф участка, наличие уклона; Геологические особенности почвы; Расположение относительно сторон света Плюсы дома на берегу водоема: Уникальный вид из окон и уединение: загородный дом, расположенный на прибрежной территории, позволяет ежедневно наслаждаться созерцанием вида водной глади; Благоприятная экологическая обстановка и комфортный микроклимат: людям с заболеваниями дыхательных путей, а также всем тем, кто желает жить в месте, защищенном от неблагоприятного воздействия городской среды, рекомендуется рассматривать недвижимость у водоема для постоянного проживания; Все условия для активного отдыха: дом у воды позволяет обустроить собственный пляж и причал Простой доступ к воде: грунтовые воды на прибрежных участках обычно залегают неглубоко, что позволяет проще и дешевле обустроить автономную систему водоснабжения; 2.