Надаль, отыграв у Корды двойной брейк в решающем сете: «Провел один из худших матчей сезона»

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль обыграл Себастьяна Корду во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс – 6:2, 1:6, 7:6.

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