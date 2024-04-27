В Мордовии житель Вологды признан виновным в покушении на сбыт 2,8 кг гашиша

Собранные следственной частью Следственного управления МВД по Республике Мордовия доказательства оказались достаточными в отношении 29-летнего жителей Вологды, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.
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