Чиповое мышление

Основная цель компании Neuralink — создать интерфейс мозг – компьютер. Устройство, которое в будущем сможет взаимодействовать со всеми областями мозга с целью решения множества проблем, влияющих на человека.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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