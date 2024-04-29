Грядёт "эвакуация примерно 40 км фронта". Военный эксперт объяснил откровения главкома Сырского о ситуации на фронтах

Фото: коллаж Царьграда.Сегодня 11K прочитали Эксперты считают: внезапные откровения главкома ВСУ Сырского о ситуации на фронтах были обозреватель Царьграда Влад Шлепченко говорит о том, что вскоре непосредственно перед Сырским встанет "интереснейший вопрос", касающийся "эвакуации примерно 40 км фронта".
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