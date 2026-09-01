Шторм уже захлестнул Россию. И 6 сентября русские дадут ответ

Год назад на улицы Москвы вышло почти полмиллиона человек, показав, насколько сильным может быть чувство единства перед лицом угроз.
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