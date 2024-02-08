Последняя попытка спасти нацистов

Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Комментарии
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20 час.
Юрий Николаев
станут террористическим гнойником вроде Идлиба, но под защитой штыков НАТО. Именно так и будет! Если эти территории останутся под их владением, они постоянно будут вести обстрелы наших территорий, типа это украина а не мы. Я не я, корова не моя. Поэтому граница должна проходить между нами и этими странами. А со своей территории они побоятся стрелять.
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4 час.

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