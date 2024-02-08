Сообщение о предложенном Лондоном плане по развертыванию на Украине экспедиционного корпуса НАТО актуализировало вопрос о том, насколько глубоко готов западный альянс погрузиться в украинский кризис.
Последняя попытка спасти нацистов
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
radiofree RF
Ответить
20 час.
Юрий Николаев
станут террористическим гнойником вроде Идлиба, но под защитой штыков НАТО. Именно так и будет! Если эти территории останутся под их владением, они постоянно будут вести обстрелы наших территорий, типа это украина а не мы. Я не я, корова не моя. Поэтому граница должна проходить между нами и этими странами. А со своей территории они побоятся стрелять.
Ответить
4 час.
Свежие комментарии