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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дуран продлил контракт с «Астон Виллой» до 2030-го. У форварда 6 голов в 10 матчах сезона

Клуб из Бирмингема объявил о подписании нового соглашения с 20-летним нападающим. Оно рассчитано до 2030 года.

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