Песков заявил о наличии у Путина оснований для подозрения Запада в диверсиях

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в субботу, 18 ноября, заявил о наличии у главы государства Владимира Путина оснований для подозрения западных стран в возможных диверсиях.
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