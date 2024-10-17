За что убили полковника спецназовца под Москвой: Диверсанты объявили охоту на командиров самых секретных войск России?

СТ

Сергей Туренко

Очень настораживает то, что об этом могли знать единицы и похоже что в этом окружении имеется либо предатель, либо агент ГРУ Украины. Нужен СМЕРШ на время СВО как в субъектах, так и в приграничье и в тылу освобожденных российскими войсками территорий Новороссии и Малороссии. За время спецоперации в Россию заехало очень много украинцев и не все с добрыми помыслами. Очень много враждебных сайто, через которые идет вербовка молодежи и ждунов. Работы море, было бы желание и кадры.