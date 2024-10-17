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Царьград

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За что убили полковника спецназовца под Москвой: Диверсанты объявили охоту на командиров самых секретных войск России?

За что убили полковника спецназовца под Москвой: Диверсанты объявили охоту на командиров самых секретных войск России?

В среду, 16 октября, утром, неизвестные расстреляли в деревне Меленки под Солнечногорском ехавшего к месту службы на личном автомобиле полковника Сил специальных операций (ССО) Никиту Кленкова.

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Комментарии
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СБ
Сергей Бунцов
Подозрительно просто получилось
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11 час.
СТ
Сергей Туренко
Очень настораживает то, что об этом могли знать единицы и похоже что в этом окружении имеется либо предатель, либо агент ГРУ Украины. Нужен СМЕРШ на время СВО как в субъектах, так и в приграничье и в тылу освобожденных российскими войсками территорий Новороссии и Малороссии. За время спецоперации в Россию заехало очень много украинцев и не все с добрыми помыслами. Очень много враждебных сайто, через которые идет вербовка молодежи и ждунов. Работы море, было бы желание и кадры.
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10 час.

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