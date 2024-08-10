Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

277 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Константин Самарин
    Изгадил Олимпийские Игры, превратив их в посмешище, и решил свалить.Президент Междуна...
  • Галина Друзина
    Афигеть, дожили, что вынуждены из за мигрантов покидать свои дома. Не пора ли  уже навести порядок и выслать из нашей...Бастрыкин потребо...
  • Наталия Гарькун
    Были успешно проведены вражеские операции ???Вооруженные силы ...

Эдуард Мор: "Краснодар" испытывает проблемы в атаке, нет комбинационной игры

Эдуард Мор: "Краснодар" испытывает проблемы в атаке, нет комбинационной игры

Двукратный чемпион России Эдуард Мор рассказал о выступлении "Краснодара" на старте нового сезона. По его мнению, у команды возникают проблемы в начале атаки, а также отсутствует четкая игра в линии нападения, что приводит к преимущественным индивидуальным действиям игроков вместо координации коллективных усилий.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх