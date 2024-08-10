Эдуард Мор: "Краснодар" испытывает проблемы в атаке, нет комбинационной игры

Двукратный чемпион России Эдуард Мор рассказал о выступлении "Краснодара" на старте нового сезона. По его мнению, у команды возникают проблемы в начале атаки, а также отсутствует четкая игра в линии нападения, что приводит к преимущественным индивидуальным действиям игроков вместо координации коллективных усилий.