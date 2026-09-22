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Мы соседи по планете

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Показалось или нет? 22 фото вещей, которые ну очень похожи на другие вещи

Показалось или нет? 22 фото вещей, которые ну очень похожи на другие вещи

Есть такое понятие, как паралейдолия. Это разновидность оптических иллюзий, которая заключается в восприятии реальных объектов там, где их на самом деле нет.

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