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Новости Тамбова

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Алексей Плахотников и Павел Моисеев осмотрели объекты благоустройства в Котовске

Алексей Плахотников и Павел Моисеев осмотрели объекты благоустройства в Котовске

Ректор Державинского университета, депутат Тамбовской областной Думы Павел Моисеев во время визита в Котовск совместно с главой города Алексеем Плахотниковым осмотрели объекты благоустройства  и высадили саженцы деревьев на территории центра развития ребенка - детского сада "Солнышко".

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