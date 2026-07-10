Алексей Плахотников и Павел Моисеев осмотрели объекты благоустройства в Котовске

Ректор Державинского университета, депутат Тамбовской областной Думы Павел Моисеев во время визита в Котовск совместно с главой города Алексеем Плахотниковым осмотрели объекты благоустройства и высадили саженцы деревьев на территории центра развития ребенка - детского сада "Солнышко".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии