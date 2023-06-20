“Посмотрите на вашего мужа”: жителю Тольятти проломили голову во время потасовки у ночного клуба

О поиске очевидцев происшествия в социальных сетях сообщила супруга пострадавшего.В частности, она указала на то, что вблизи одного из караоке-бара, расположенного по улице Тополиной в Автозаводском районе около 3-4 часов утра ее мужа избили.
О поиске очевидцев происшествия в социальных сетях сообщила супруга пострадавшего.В частности, она указала на то, что вблизи одного из караоке-бара, расположенного по улице Тополиной в Автозаводском районе около 3-4 часов утра ее мужа избили.
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