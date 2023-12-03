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Квартира, дом, дача

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Будем спасать! Что делать, если новогодняя ёлка пожелтела раньше времени?

Будем спасать! Что делать, если новогодняя ёлка пожелтела раньше времени?

Можно ли оживить новогоднюю ёлку, которая уже начала засыхать и сбрасывать иголки? Не спешите «списывать» дерево — у вас есть шанс сохранить его свежим до праздников.

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Комментарии
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Элеонора Коган
У меня всегда ёлочка долго стояла. Помимо воды я добавляла марганцовку и аспирин.
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12 час.
Элеонора Коган
Она у меня стояла чуть ли не до марта и нормально. не желтела.
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12 час.
Виталий
Сколько помню, ни когда ёлку (сосну) в воду не ставили. На крестовину и стоит нарядная, долго радуя. А эта пожелтевшая может с прошлого года осталась?
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12 час.

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