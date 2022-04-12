Нетрезвый мужчина выпал из окна четвертого этажа в Уссурийске

Стражи порядка проводят проверку по двум инцидентам с падением человека из окна в Уссурийске. По предварительным данным, несчастный случай произошел по вине алкоголя, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на "Комсомольская правда — Владивосток".
Стражи порядка проводят проверку по двум инцидентам с падением человека из окна в Уссурийске. По предварительным данным, несчастный случай произошел по вине алкоголя, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на "Комсомольская правда — Владивосток".
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