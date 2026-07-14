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Iran Launches 'Brazen' Attacks On More Tankers In Hormuz, Killing Sailors, After Araghchi Mocked Trump's Toll Plan

Iran Launches 'Brazen' Attacks On More Tankers In Hormuz, Killing Sailors, After Araghchi Mocked Trump's Toll Plan

Iran Launches 'Brazen' Attacks On More Tankers In Hormuz, Killing Sailors, After Araghchi Mocked Trump's Toll Plan The battle for Hormuz has ramped up after the United States has undertaken three consecutive nights of major bombing raids against Iranian targets.

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