Жестокие преступления среди молодёжи из-за сериала «Слово пацана» — фейк

"БРАТ" НАОБОРОТ: ПОДРОСТКИ НАЧИНАЮТ ПОДРАЖАТЬ ГЕРОЯМ "СЛОВО ПАЦАНА" За российский кинематограф можно порадоваться – со времен Балабановского "Брата" там не выпускали такого популярного, особенно среди молодежи сериала.
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