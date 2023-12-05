Медвежий угол
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Медвежий угол

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Жестокие преступления среди молодёжи из-за сериала «Слово пацана» — фейк

Жестокие преступления среди молодёжи из-за сериала «Слово пацана» — фейк

"БРАТ" НАОБОРОТ: ПОДРОСТКИ НАЧИНАЮТ ПОДРАЖАТЬ ГЕРОЯМ "СЛОВО ПАЦАНА" За российский кинематограф можно порадоваться – со времен Балабановского "Брата" там не выпускали такого популярного, особенно среди молодежи сериала.

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