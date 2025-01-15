«Ради мира»: Европа противостоит желанию Трампа конфисковать российские активы

За считаные дни до передачи «ключей» новому правительству США администрация Джо Байдена предпринимает последнюю отчаянную попытку конфисковать сотни миллиардов долларов российских активов в качестве будущего рычага давления по Украине.
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