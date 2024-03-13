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Юлия Ефременкова вновь уколола Мондезира в социальных сетях

Юлия Ефременкова вновь уколола Мондезира в социальных сетях

Экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова высказалась о Мондезире: Между помощью детям и бельем для дамы сердца он выбирает второе Звезды «Дома-2» Юлия Ефременкова и Мондезир Свет-Амур несколько лет состояли в отношения и успели стать родителями близнецов.

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