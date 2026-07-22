Павел Малков: Спорткомплекс «Локомотив» исправил замечания команды «Народного контроля»

Была приведена в порядок территория спорткомплекса. В частности, освободили парковку для посетителей, провели ремонт пандуса, обновление трибун и лавочек, очистку ливневой канализации, убрали сухие деревья и мусор, окосили траву, привели в порядок беговые дорожки и футбольное поле.