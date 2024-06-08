Как развивается штурм Часова Яра сегодня 8 июня, свежие сводки с фронта Юлия СоколоваВоенные эксперты предупреждали, что переброска частей ВСУ к Харькову с других направлений, даст возможность армии России усилить давление на врага в ключевых точках СВО.