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Полки беспилотных систем, "Адмирал Нахимов", АПЛ пятого поколения: что рассказал Моисеев

Полки беспилотных систем, "Адмирал Нахимов", АПЛ пятого поколения: что рассказал Моисеев

В приуроченном ко Дню ВМФ России интервью ТК "Звезда" 26 июля 2026 года, в воскресенье, главнокомандующий флотом Александр Моисеев рассказал о создании полков беспилотных систем, ожиданиях в отношении тяжелого атомного ракетного крейсера "Адмирал Нахимов", работах над АПЛ пятого поколения.

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