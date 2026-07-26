Полки беспилотных систем, "Адмирал Нахимов", АПЛ пятого поколения: что рассказал Моисеев

В приуроченном ко Дню ВМФ России интервью ТК "Звезда" 26 июля 2026 года, в воскресенье, главнокомандующий флотом Александр Моисеев рассказал о создании полков беспилотных систем, ожиданиях в отношении тяжелого атомного ракетного крейсера "Адмирал Нахимов", работах над АПЛ пятого поколения.
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