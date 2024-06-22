Тото Вольф ответил на подозрения Red Bull Racing в нарушении правил

Тото Вольф ответил на подозрения Red Bull Racing в нарушении правилLAT Images / MercedesРуководитель команды Mercedes Тото Вольф прокомментировал подозрения соперников в нечестной игре и заявил, что его подопечные могут быть довольны последними обновлениями машины W15.
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