На территории Великого Новгорода оперативники выявили девять нелегальных майнинговых ферм

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Новгородской области совместно с бойцами Росгвардии пресекли противоправную деятельность четверых жителей Великого Новгорода, подозреваемых в причинении имущественного ущерба энергоснабжающей организации в особо крупном размере.
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