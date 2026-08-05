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Порядок, государство

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На территории Великого Новгорода оперативники выявили девять нелегальных майнинговых ферм

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Новгородской области совместно с бойцами Росгвардии пресекли противоправную деятельность четверых жителей Великого Новгорода, подозреваемых в причинении имущественного ущерба энергоснабжающей организации в особо крупном размере.

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