Слово и дело

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Злоумышленники украли золотую медаль Олимпиады-1980 у итальянской спортсменки

Злоумышленники украли золотую медаль Олимпиады-1980 у итальянской спортсменки

Знаменитая итальянская спортсменка Сара Симеони была обворована неизвестными злоумышленниками. У олимпийской чемпионки по прыжкам в высоту была похищена золотая медаль ОИ-1980, сообщило государственное телевидение Италии Rai.

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