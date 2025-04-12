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Вербное воскресенье: как в России отмечают Вход Господень в Иерусалим

Вербное воскресенье: как в России отмечают Вход Господень в Иерусалим

Приближается Вербное воскресенье, знаменующее Вход Господень в Иерусалим. За неделю до Пасхи христиане вспоминают, как Иисус Христос въехал в святой город, а россияне освящают ветви вербы, символически заменяющие пальмовые ветви.

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