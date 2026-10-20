Серия JKM485–510T изготовлена по новой технологии TAC — аморфно-кремниевых пассивирующих элементов — и сочетает электронно-селективные контакты TOPCon с пассивацией гетеропереходом аморфного кремния и архитектурой задних контактов, https://www.
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